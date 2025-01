Il CJ molla nel finale, al PalaLosito vince Corato

Condividi la notizia

Il CJ Basket Taranto si ferma ancora a un quarto dalla vittoria. Quella sognata soprattutto dopo un primo quarto stupendo della squadra di coach Mineo che poi si deve inchinare per 85-66 al ritorno della Fas Corato che vince davanti al pubblico amico del PalaLosito nella 18° giornata del campionato di serie B Interregionale girone G.

Solito Taranto, capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo delle rotazioni limitate. Inizio da favola per i rossoblu che trascinati dalle triple di Amorelli e Giovara, dai canestri da sotto di Facciolà, dalle giocate di Sarli e Salerno e dalla velocità di Gigante sono arrivati anche a +18 a inizio secondo quarto. Ma come sono calati di poco Corato ha ripreso in mano la partita con un Nonkovic immarcabile autore di quasi 40 punti. Eppure fino ad inizio ultimo quarto la partita è stata in bilico grazie alla generosità del roster rossoblu che ha lottato fino allo strenuo delle forze prima di arrendersi ai coratini.

Ora testa alla prossima sfida: sabato sera, al PalaMazzola, arriverà Mola, penultima in classifica, per un’occasione di riscatto.

FAS CORATO – CJ TARANTO 85-66

Parziali: 13-29, 35-41, 56-53, 85-66

Fas Basket Corato: Giovinazzo 12, Zustovich, Lomello 15, Nonkovic 38, Mariani 8, Bavaro, Ouattara 2, Capasso 2, Cabodevilla 5, Di Zanni, Petrovic 2, Diaz 1. All. Gattone

CJ Basket Taranto: Giovara 15, Montanaro 1, Gigante 19, Amorelli 6, Mirabile 2, Minelli n.e., Petraroli, Casalino 2, Sarli 5, Facciolà 10, Salerno 6. All.Mineo

Arbitri: Tornese di Monteroni (LE) e De Carlo di Lecce.