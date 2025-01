Super NewTaranto, Lazio al tappeto

Grazie ad una grande prestazione di squadra, la New Taranto Calcio a 5 torna alla vittoria e si impone per 7-2 sulla Lazio nella prima sfida del 2025, nonché ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A2 Elite. I tre punti conquistati contro la formazione biancoceleste permettono alla squadra di mister Guarino di chiudere, virtualmente, al secondo posto in classifica al giro di boa, insieme a Itria e Pescara.

Sono i padroni di casa a imporre il ritmo di gioco: Taranto prova subito a creare grattacapi alla squadra laziale, che si difende in maniera ordinata ma non riesce a contrattaccare. Ad aprire le danze ci pensa proprio il nuovo arrivato Grandinetti che col destro batte l’estremo difensore Tarenzi. I pugliesi prendono coraggio e raddoppiano con De Risi: altra palla recuperata, taglio del numero 10 e diagonale vincente per il 2-0. Nella ripresa, gli ionici entrano col piglio giusto e liquidano la pratica grazie alle reti di Bottiglione, alla tripletta di Chimanguinho, ed alla segnatura di Giannace che fissa il finale sul 7-2.

Un successo importante che consente a Bottiglione e compagni di agganciare l’Itria e il Pescara al secondo posto, a quota 22 punti, guardando con serenità ed ambizione al prossimo impegno in programma sabato 18 gennaio alle 15, sempre tra le mura amiche, contro il Città di Melilli.