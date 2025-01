Basket, DR3: colpo Dynamic, Monopoli ko

Due punti pesanti per la Dynamic, che sbanca Monopoli e si regala un avvio di 2025 da sballo. Nonostante la trasferta complicata, gli jonici offrono una prova solida che conferma le velleità di un campionato di primo livello.

Coach Camerino rivisita la base sin qui utilizzata si affida ad un quintetto basso ma rapido, di contro Monopoli oppone i suoi centimetri. Pronti, via sono i padroni di casa a premere sull’acceleratore, staccando Taranto di dieci, ma Amoroso e Compagni alzano il ritmo rimettendosi in carreggiata, portando il match in assoluta parità a due minuti e mezzo dalla sirena.

Nel finale i Seagulls ci provano ma Taranto ha un Suma in più, e grazie al libero del play jonico, gli ospiti vanno sul più due con il cronometro fermo a 2 secondi. Monopoli ci prova ma la sirena spegne i sogni di rimonta, con Taranto che si gode un successo che vale doppio ed ora aspetta Grottaglie in casa giorno 18 alle 19.30.