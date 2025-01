Basket DR1: Santa Rita, che peccato! Al Palafiom passa Galatina

Un’ottima prova della Santa Rita non basta per piegare Galatina. Sul parquet del Palafiom, passano i leccesi, nonostante una gara giocata a viso aperto contro una Virtus, che anche nel palazzetto ionico ha mostrato tutto il proprio valore, confermandosi tra le favorite per la vittoria del campionato di Divisione Regionale 1 di pallacanestro.

I tarantini allenati da Nicola Leale hanno sfoderato un basket intenso, efficace nel recupero palla e nelle transizioni. Un ritmo costante che ha consentito di tenere in equilibrio i primi tre periodi, di fronte ad un pubblico giustamente entusiasta della prestazione.

L’ennesima buona prova di un campionato che vede Taranto in piena zona playoff a pochi passi dalle big annunciate del girone B. Gara sostanzialmente equilibrato che s’impenna in avvio del quarto periodo, quando i padroni di casa tentano lo strappo, raggiungendo sei punti di vantaggio (73-67) prima di concedere il break ai salentini (da 75-71 a 75-80) nel cuore dell’ultimo quarto di gioco. Gli ultimi due minuti registrano un ulteriore moto d’ orgoglio dei ragazzi di coach Leale, che sull’82-85 hanno possesso palla e secondi necessari per trovare il canestro che vale l’overtime, ma l’azione di rimessa s’inceppa, smontando di fatto la rincorsa.

Taranto non trova il tiro indispensabile e Galatina, in contropiede, fissa lo score sul +5 finale (82-87). Nel prossimo fine settimana gli jonici saranno di scena in trasferta, sul campo dell’Invicta Brindisi, palla a due ore 17.30.

Santa Rita Taranto 82

Virtus Galatina 87

(22-23, 43-40, 66-63)

Santa Rita Taranto

Sperti 4, Arancibia 27, Masciulli 19, Cianci 16, Conforti 9, Zicari P., Mandrillo 4, Fanizzi, Bianchi 3, Di Benedetto, Moffa, Russo. All. Leale, ass. Zicari N. e Simonetti

Virtus Basket Galatina

Castelluccio 12, Provenzano 11, Furlanetto 32, Ferilli 7, Cobianchi 7, Greco, Serio 12, Aloisio 4, Candito, Fracasso 4. All. Argentieri, ass. Bianco

Divisione Regionale 1

13esima giornata – seconda di ritorno

Matera – S. Monopoli 67-78

Santa Rita Taranto-Galatina 82-87

Mesagne – Massafra 95-44

Putignano-Ap Monopoli 66-89

Invicta Brindisi – Martina 83-79

Bernalda – Ceglie 64-85