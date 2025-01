Futsal, attesa per le Final Four di Coppa Italia

Condividi la notizia

Il futsal femminile pugliese protagonista nella città dei due mari. Andrà in scena al Palafiom di Taranto infatti, la Final Four di Coppa Italia Dilettanti. Appuntamento fissato per il 18 e 19 gennaio 2025, per l’evento organizzato dall’Atletico Città di Taranto in collaborazione con il Comitato Regionale Puglia della LND.

La conferenza stampa di presentazione, tenutasi nella giornata di lunedì 13 gennaio, nella sede della Confcommercio di Taranto, è stato il momento per sottolineare il valore rappresentato dallo sport in rosa, rimarcando la volontà di un’azione sinergica tra le istituzioni e gli stakeholders del territorio.

A contendersi il trofeo saranno quattro squadre: Atletico Città di Taranto, Bitetto, Futura Bitonto e Salvatore Russo Veglie. Start alle 16 di sabato 18 gennaio, con la prima semifinale tra Futura Bitonto e Salvatore Russo Veglie, seguita alle 18:30 dal match tra Atletico Città di Taranto e Bitetto. In caso di parità, sono previsti tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore. La finale si disputerà domenica 19 gennaio alle ore 18:00.