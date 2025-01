Taranto, calda la pista che porta a Petrone

Dietrofront, Emiliano Ferrari non sarà il prossimo allenatore del Taranto. Il nome circolato con insistenza nella mattinata di martedì sembrerebbe aver perso appeal nelle ultime ore in favore del napoletano, Mario Petrone. Cinquantunenne, ex tra le altre di Lanerossi Vicenza, Catania ed Ascoli, l’ultima esperienza in panchina di Petrone risale al 5 marzo scorso, quando fu esonerato dal Budoni, compagine sarda militante in Serie D. Precedentemente il tecnico ha collezionato anche esperienze in Honduras ed Ecuador.

Per lui sarebbe pronto un contratto di sei mesi.