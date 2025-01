Taranto, Zigoni al passo d’addio

Il Taranto perde ancora pezzi. Stavolta è il turno di Gianmarco Zigoni. Il centravanti subentrato a gara in corso contro la Virtus Francavilla, lascia la casacca rossoblu dopo aver raggranellato tre reti in venti presenze, accasandosi all’Union Clodiense, compagine veneta che milita nel campionato di Serie C, girone A.

Di seguito il comunicato del club veneziano:

“L’Union Clodiense comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Taranto, le prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Zigoni. Classe 1991, è un attaccante di grande esperienza con circa 400 presenze tra i professionisti. In Serie B ha vestito le maglie di Frosinone, Pro Vercelli, Spal e Venezia; in Serie C invece ha indossato le divise di Avellino, Lecce, Monza, Novara, Mantova, Juve Stabia e Virtus Verona. A Gianmarco un caloroso benvenuto in granata”.