Taranto, è Pino Murgia il nuovo tecnico

Condividi la notizia

Rebus risolto, il Taranto ha il suo nuovo allenatore. Dopo un saliscendi di quotazioni, la decisione è giunta nel pomeriggio di giovedì: Pino Murgia guiderà i rossoblu in questa seconda parte di stagione. Missione davvero impossibile per il tecnico sardo, nato a Tortolì, che vanta una carriera vissuta tra l’Italia, principalmente occupandosi di settore giovanile, e l’estero, dove vanno segnalate le esperienze in Macedonia, a Malta, in Iraq e Romania. Attualmente l’allenatore era impegnato come responsabile della Torino Academy a Sochi, in Russia.

Assieme a Murgia, giunge in riva allo Jonio anche Emiliano Ferrari, a lungo indicato come nome caldo per la panchina rossoblu, che svolgerà il ruolo di collaboratore. Da segnalare inoltre l’ingresso in società di Rinaldo Zerbo, che dovrebbe rivestire il ruolo di Direttore Generale.