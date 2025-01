Taranto, crolla un albero in via Mannarini: danni a tre auto parcheggiate

Nella tarda mattinata di domenica 19 gennaio, un grosso albero è improvvisamente crollato in via Mannarini, nel quartiere Tamburi di Taranto. L’incidente ha causato gravi danni a tre auto parcheggiate, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

L’albero, un esemplare di alto fusto, è precipitato su una Citroën C3, una Fiat Panda e una Renault Clio, danneggiando in modo significativo la carrozzeria e rompendo parabrezza e finestrini. La Citroën ha subito lo schiacciamento del cofano e gravi deformazioni sul lato anteriore, mentre la Panda e la Clio presentano danni al tetto e ai montanti laterali.

Secondo le prime valutazioni, il cedimento sarebbe dovuto alle abbondanti piogge degli ultimi giorni, che avrebbero compromesso la stabilità dell’albero. Il fatto che nessuno si trovasse nelle vicinanze al momento del crollo ha evitato conseguenze drammatiche, ma l’episodio ha generato paura tra i residenti e i passanti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno tagliato e rimosso il tronco, liberando l’area e mettendola in sicurezza. La Polizia Locale ha eseguito i rilievi necessari per chiarire le cause del crollo e valutare eventuali responsabilità.

Foto di Taranto è lui.