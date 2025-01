Dinamo, che colpo! Taranto lotta e stende Campobasso

Condividi la notizia

Dimenticare il brutto avvio del nuovo anno. Digerire le due sconfitte consecutive, inattese, inflitte dallo Stabia e dal Marigliano, e adeguarsi alla nuova guida tecnica a firma Gianpaolo Amatori. Obiettivi centrati per la Dinamo che stende la Magnolia Campobasso superata nettamente con il punteggio di 79-43 (17-17, 38-30, 55-35). Una prova di carattere, convincente. Dopo un primo quarto equilibrato, le joniche, orfane di una pedina importante come Andrea Iob, out per problemi fisici, hanno preso il sopravvento dopo il lungo intervallo regalando una gioia al pubblico del PalaMazzola – quattro le giocatrici mandate in doppia cifra.

Nella prima fase regna l’equilibrio con Taranto che prova a scappare sin da subito e le ospiti che ribattono colpo su colpo, senza permettere a Mastrotaro e compagne di prendere il largo. All’intervallo lungo ci si arriva sul 38 – 30 ma il + 8 è solo il preambolo ad una seconda parte di gara che sorride in maniera più netta alla rossoblu che allungano e si portano a casa l’intera posta in palio, che ora può godersi il ritorno al successo, mettendo però nel mirino la sfida contro Battipaglia, che vale oro in ottica quarto posto.

Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto – La Molisana Magnolia Campobasso 79-43 (17-17, 38-30, 55-35)

Taranto: Smaliuk 14, Chiara Mastrototaro 25, Smajic 12, Cascione 2, Martelli 9, Molino 15, Gismondi 2, Gobbi, Mitrotti, Marazita n.e., Saponaro n.e., Manco n.e. (All.re Gianpaolo Amatori – 1* ass. all.re Mimmo Calviello)

Campobasso: Felicita, Moffa, Tateo 13, Fatica, Grande 7, Padulo 7, Costato 7, Di Quinzio 2, Giuliani 3, Giulivi, Francesca Mastrototaro 4, Altavilla. (All.re Gabriele Diotallevi – 1* ass. all.re Alessandra Maria Formica)