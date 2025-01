Futsal/F, Atl. Cittá di Taranto che festa!

Una vittoria storica che inorgoglisce tutta la Taranto sportiva. L’Atletico Città di Taranto femminile batte tre a uno Veglie nell’ultimo atto delle Final Four di Coppa Italia Puglia grazie ai gol di Marzella, D’Amico e Cacciapaglia e si porta a casa il trofeo, mandando in estasi i numerosi spettatori accorsi a gremire il Palafiom, regalandosi così una notte da sogno.

Un traguardo cercato, fortemente voluto dalle rossoblu, che dopo un inizio non brillante, sono riuscite a ribaltare il punteggio, chiudendo i conti nei supplementari, non lasciando scampo ad un Veglie, che pur disputando una gara importante, ha dovuto cedere il passo alla formazione di Vito Liotino apparsa nel complesso superiore per tutta la durata del match.