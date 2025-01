Ci pensa Mignogna, il San Giorgio sgambetta l’Erchie capolista

Vince e convince il San Giorgio nell’ultimo turno di campionato contro l’Erchie, prima in classifica del girone B di Seconda Categoria. Tre punti fondamentali per la compagine gialloblù, che permettono alla squadra del presidente La Volpe di continuare a sperare di scalare ulteriori posizioni per arrivare alla vetta della classifica. La cronaca della partita narra di un primo tempo equilibrato, con due occasioni ghiotte non sfruttate dalla squadra di casa e un palo colpito dagli ospiti ad opera di Salatino, vicino a realizzare la rete del momentaneo vantaggio.

Secondo tempo più di stampo Erchie, con il San Giorgio chiuso nella propria metà campo. Proprio su una delle ripartenze della squadra jonica, Toumi, con un’azione superlativa sulla fascia sinistra, entra in area di rigore e viene atterrato: per l’arbitro è rigore. Sul dischetto, capitan Mignogna non perdona, dando alla sua squadra una vittoria che genera entusiasmo in vista dell’importante match da disputare nel prossimo turno contro il Pro Gioia, al momento seconda forza di un campionato molto avvincente come quello del girone B di Seconda Categoria pugliese.