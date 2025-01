Eccellenza: tris Manduria al Brilla Campi

Il Manduria conquista la posta piena contro un avversario tutt’altro che facile da gestire che trova nelle sue puntate in contropiede la via per cercare di avvicinarsi all’area biancoverde.

Un primo tempo senza particolari emozioni, a parte un tiro di Perchaud respinto da Carriero, un’iniziativa di D’Ettore che appoggia su Vapore il cui tiro impegna l’estremo difensore avversario. Ultima emozione al 38’ un tiro di De Sousa che sfiora l’incrocio dei pali.

Nella seconda parte della gara, viene fuori il Manduria con una giocata vincente al 9’ è Rizzo a sbloccare il risultato con una bordata da fuori area e palla che gonfia la rete. il raddoppio arriva al 29’ su sviluppo dal corner battuto da Vapore il cui cross spiove in area testa di Stranieri e goal. Eclatante occasione mancata dai biancoverdi al 33’ Perchaud solo davanti alla porta sguarnita spedisce di poco fuori.

Al 46’ chiude il conto il Manduria con un tris grazie alla rete realizzata da Sernia.

Manduria – Brilla Campi 3 – 0

Manduria: Maggi, Farucci (31’ s.t. Teixeira), Chiochia, Stranieri, Martina (38’ s.t. Zuccaro), De Sousa, D’Ettorre, Rizzo (31’ s.t. Coronese), Caragnulo, Vapore (45’ s.t. Palumbo), Perchaud (38’ s.t. Sernia). A disp.: Schettino, Carrozzo, Cutrone, Balanda. All. Marsili

Brilla Campi: Carrirro, Attanasio (38’ s.t. De Luca), Maniglia (40’ s.t. Lore), Iaia, Cucci, De Ventura (22’ s.t. Carrozzo), Carlucci, Olibardi (35’ s.t. Romero), Mascarenhas, Marti, Poleti (22’ s.t. Facecchia). A disp.: De Matteis, De Carlo, Diop, Valzano. All. Patruno

Arbitro: Saponaro di Foggia

Reti: 9’ s.t. Rizzo, 29’ s.t. Stranieri, 46’ s.t. Sernia.

Note: Ammoniti: Martina, Vapore, Attanasio, De Ventura. Angoli: 6 a 3 per il Manduria. Recuperi: 1’ e 7’