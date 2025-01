Giochi del Mediterraneo, mercoledì Malagò a Taranto

Giornata importante per Taranto e per il suo sport quella che di domani, mercoledì 22 gennaio. Nella mattinata infatti, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sarà a Taranto per presiedere la Giunta Nazionale del Coni.

Il programma prevede, prima della riunione che si terrà al Castello Aragonese, un sopralluogo in alcuni impianti che ospiteranno gare e allenamenti durante i Giochi del Mediterraneo. Malagò, che sarà accompagnato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, dovrebbe visitare lo stadio “Iacovone”, l’area destinata alle piscine olimpioniche ed i palazzetti dello sport di Martina Franca e Francavilla Fontana.