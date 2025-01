Padel, Ettore Marchegiano nuovo coordinatore ProvincialeTPRA dei centri sportivi FITP

Condividi la notizia

Un nuovo prestigioso incarico per il noto Istruttore Federale di Padel, Ettore Marchegiano, che nella riunione dello scorso 16 gennaio, è stato nominato, alla presenza del consigliere regionale Vincenzo Sferra, coordinatore Provinciale delle attività TPRA dei centri sportivi FITP.

La decisione di affidare un incarico così delicato, ad una figura ben in vista e dalla comprovata esperienza nel settore Padel, conferma la volontà di proseguire su una strada che prima ancora dei numeri, abbia come mission la valorizzazione qualitativa del prodotto Padel, che in Puglia sta raggiungendo numeri esorbitanti.

Massima soddisfazione è stata espressa dallo stesso Marchegiano, che ha così commentato l’incarico ricevuto: “Ci tengo a ringraziare la direzione della Federazione, Fabio Evangelisti e Vincenzo Sferra per la fiducia accordatami. Sarà ovviamente mia cura e mia premura quella di creare il giusto team al fine di affrontare con professionalità e capacità le sfide che si presenteranno nel nuovo anno”.