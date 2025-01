Podismo, domenica speciale per la Nuova Atletica Taranto

Un fine settimana ricco di impegni per la NAT – Nuova Atletica Taranto, nella giornata di domenica si è divisa tra le gare e la premiazione finale del Prix Grande Salento 2024.

Diciannove gli atleti impegnati nella decima edizione della “Corri a Ceglie”, gara interessante e affascinante, che ha raccolto oltre 530 atleti da tutta la Puglia (ma non solo). In campo tanti top runner, con vittoria finale di Domenico Ricatti della Atletica Pro Canosa, che ha fermato il cronometro a 31’32” (media spaventosa di 3:19/km). Prima tra le donne Valentina Bianco della Ostuni Runner’s col tempo di 40’30”. La NAT raccoglie due primi importanti: il terzo posto di categoria (SM35) di Massimo Buzzacchino (quindicesimo assoluto) e il terzo posto di Marisa Daniele (SF60).

A Roma, invece, si è svolta “la corsa di Miguel“, manifestazione che ha richiamato nella capitale 13mila runner. La NAT si è presentata con Michele Clemente e Angela Azzone, che hanno provato l’emozione di tagliare il traguardo sulla pista di atletica dello stadio Olimpico. Per la cronaca, la gara è stata vinta dall’italiano Freedom Amaniel col il tempo di 29’03”, mentre in campo femminile si è imposta Lucia Mitidieri (35’02” il tempo finale).

In serata, a Mesagne, la premiazione finale del trofeo Grande Salento 2024, gara che ha visto impegnate le società e gli atleti delle province di Taranto, Lecce e Brindisi. La NAT ha giocato la parte del leone, portando a casa il primo premio di società. Inoltre da segnalare il primo posto di categoria per Michele Clemente (SM) e Massimo Buzzacchino (SM35); il secondo posto di Angela Piscitelli (SF55) e Daniela Basile (SF60); il terzo posto di Chiara Cellino (SF35), Rosaria Tolisano (SF50) e Marisa Daniele (SF60).

L’unica pecca, da rimarcare, è che l’organizzazione della serata sarebbe potuta (e dovuta) essere proprio della società vincitrice e quindi ci sarebbe stata l’opportunità di festeggiare in casa questo traguardo. Purtroppo però le cose non vanno sempre nel verso giusto e i trofei sono stati alzati in quel di Mesagne, ugualmente una splendida cornice. Il dispiacere è stato espresso dal presidente della NAT, Vincenzo De Benedetto, in un messaggio affidato ai social: “Complimenti ai componenti della mia Meravigliosa squadra. Purtroppo chi ha organizzato le premiazioni (che spettava organizzare a noi!) non ha avuto la delicatezza e l’etica di avvisare la società ASD Nuova Atletica Taranto. Infatti parecchi gli assenti che erano impegnati fuori Regione. Il ringraziamento va a tutti per aver fatto sì che il titolo del Grande Salento sia stato vinto a Taranto ma festeggiato a Mesagne pur aver dato la nostra disponibilità ad organizzare“.