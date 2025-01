Taranto, si torna in campo lunedì

Settimana lunghissima per il Taranto, gli jonici dopo la scoppola di Trapani, torneranno in campo lunedì in occasione del derby con l’Altamura, che dopo l’exploit di Benevento resta a caccia di punti pesanti utili a garantire la salvezza in Serie C, anche attraverso qualche ritocco che potrebbe giungere nella sessione invernale del mercato.

Dal canto loro i rossoblu, alle prese con una situazione di classifica disastrosa, dovranno trovare il modo per portare in porto nella maniera più onorevole una stagione condizionata dai problemi societari, e che adesso poggia completamente sull’asse Murgia – Zerbo, cui la società si è affidata nella scorsa settimana.

Sul fronte societario, tutto tace, con Apex che resta nel buio, senza però aver comunicato un disimpegno, che qualora fosse reso ufficiale, spegnerebbe di fatto ogni residua fiammella relativa ad una risoluzione della trattativa instaurata ormai circa quattro mesi addietro con Mark Campbell.