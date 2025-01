Grottaglie: maltrattava la moglie e i figli, arrestato 58enne

Arrestato a Grottaglie un pregiudicato per violenze e minacce nei confronti della moglie e per il reato di inosservanza dell’obbligo di permanenza a casa propria dalle 20:30 alle 6:30.

La denuncia è partita dalla moglie del 58enne, quando l’uomo dopo essersi allontanato da casa, già ubriaco, sarebbe tornato chiedendo con insistenza di poter rientrare nell’abitazione.

Stanca delle continue minacce e violenze nei confronti suoi e dei figli, la donna ha quindi chiesto l’aiuto delle forze dell’ordine. Secondo il suo racconto, il marito poco prima in preda all’alcol, dopo l’ennesima lite familiare, le avrebbe sottratto le chiavi della sua auto per poi allontanarsi.

Durante l’assenza del 58enne, la donna avrebbe anche ricevuto una richiesta di soccorso da parte della società assicurativa fornitrice della scatola nera montata sulla vettura per un incidente avvenuto poco prima.

L’uomo si trova ora nel carcere di Taranto.