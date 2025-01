Paura al Policlinico di Foggia, detenuto tenta di sottrarre l’arma a un agente

Momenti di panico tra il personale medico e i pazienti in attesa al pronto soccorso del Policlinico di Foggia.

Ieri sera, un sessantenne tarantino, scortato da alcuni agenti della polizia penitenziaria perché detenuto nel carcere di Foggia per omicidio e sequestro di persona, si trovava in ospedale per sottoporsi ad una visita medica.

Qui l’uomo, che dalle prime ricostruzioni si sarebbe trovato in una stanza con solo medici, infermieri e la scorta, avrebbe cercato di sottrarre l’arma ad uno degli agenti.

Il sessantenne, però, è stato prontamente immobilizzato e ammanettato e non ci sono stati risvolti tragici.

Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia che ha preso in custodia il detenuto.