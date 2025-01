Sequestrato circolo al rione Tamburi, tre arresti per spaccio

Posted at 11:05h in by Redazione in NOTIZIE

Condividi la notizia

Sotto chiave un circolo ricreativo al quartiere Tamburi. All’interno si spacciava cocaina.

Sono tre gli arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, uno dei tre uomini in manette è accusato anche di ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni.

I Falchi della Squadra Mobile hanno notato, soprattutto di sera, uno strano via vai di giovani che entravano ed uscivano velocemente dal circolo del rione Tamburi.

Intervenendo, dopo una serie di appostamenti, i poliziotti addosso ad un 31enne hanno rinvenuto 8 grammi di cocaina, 245 euro, una chiave di accesso al locale ed un mazzo ulteriore di chiavi. L’uomo è stato arrestato.

Con lui c’era un secondo uomo che ha consegnato spontaneamente circa mezzo grammo di cocaina.

All’interno del circolo sono stati poi trovati fogli di carta che riportavano nomi e cifre riconducibili all’attività illecita di spaccio e 81 schede magnetiche da 50 euro ciascuna, per rifornirsi di carburante.

La perquisizione dei poliziotti, estesa anche a casa del 31enne, probabile luogo di preparazione e stoccaggio della sostanza stupefacente, ha permesso di trovare anche 4 casseforti, di cui una aperta grazie al mazzo di chiavi precedentemente sequestrato. All’interno erano custoditi un involucro di cellophane con 45 grammi di cocaina, 23 grammi di cocaina divisi in 67 dosi, diverse pistole clandestine, un caricatore monofilare e cartucce calibro 7,65.

Dal controllo di altri spazi dell’abitazione del 31enne sono poi stati trovati un giubbotto antiproiettile, un altro caricatore monofilare, un involucro trasparente con 2 cartucce calibro 38 special, un timbro aziendale, 6 bilancini di precisione funzionanti e un altro grammo e mezzo di cocaina.

Tornati nuovamente al circolo, dopo la perquisizione, i poliziotti hanno individuato l’uomo intestatario del timbro che era nell’abitazione del 31enne il quale, insieme al 39enne che aveva spontaneamente consegnato la droga in precedenza, alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi della cocaina in suo possesso. La perquisizione di entrambi ha condotto al ritrovamento di 10 grammi di cocaina divisi in 29 dosi; una chiave di accesso al circolo ricreativo, 95 euro e due fogli contenenti nomi e cifre.

Dunque i tre uomini ora si trovano nel carcere di Taranto e il circolo a Tamburi è stato posto sotto sequestro.