Viene scoperto a rubare e aggredisce il vigilante del supermercato, arrestato 34enne

Posted at 16:36h in by Redazione in NOTIZIE

Condividi la notizia

Arrestato un pregiudicato tarantino accusato di rapina.

La denuncia sarebbe partita in seguito ad un’aggressione ai danni di un addetto alla vigilanza di un supermercato in via Mazzini.

L’aggressore, un 34enne già noto per numerosi furti di generi alimentari, sarebbe stato bloccato dopo la barriera delle casse perché sospettato di aver rubato alcune confezioni di tonno; per non destare dubbi l’uomo aveva comunque pagato altri generi alimentari di poco valore.

Al momento del controllo il soggetto avrebbe aggredito il vigilante con due pugni al volto e avrebbe cercato di fuggire, venendo però fermato da altri addetti alla sicurezza.

Dalla perquisizione dell’uomo la Polizia giunta sul posto ha trovato, oltre alla refurtiva, anche alcuni arnesi da scasso.