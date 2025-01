Organizza una truffa bancaria e ruba 10.000 euro, arrestato 48enne

Redazione in NOTIZIE

Arrestato un tarantino per il reato di truffa aggravata e riciclaggio.

Ieri mattina un carabiniere della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, libero dal servizio, ha notato il 48enne all’interno di un ufficio postale di Castellaneta, mentre prelevava con fare sospetto 3.000 euro.

L’agente, che nel frattempo aveva allertato l’Arma del posto, ha atteso l’uomo fuori dall’ufficio, per poi procedere con le verifiche.

Dagli accertamenti si è scoperto che si trattava di un operaio in cassa integrazione, che aveva appena ricevuto un bonifico istantaneo di 10.000 euro effettuato da una persona del nord Italia su un conto rimasto vuoto fino a quel momento.

Il 48enne non è stato in grado di fornire alcun chiarimento sulla provenienza del denaro. Le forze dell’ordine hanno poi scoperto che il soggetto attenzionato aveva raggirato un uomo.

La vittima, contattata telefonicamente, ha riferito ai militari di aver ricevuto un sms in cui veniva informata di un tentativo di addebito sul suo conto, per il cui blocco avrebbe dovuto attivare una procedura per proteggere il suo conto corrente.

Il malcapitato sarebbe poi stato contattato da un complice del tarantino che si sarebbe finto un addetto al servizio di sicurezza bancario, inducendolo ad effettuare il bonifico su un conto “sicuro”.

L’operaio si trova ora agli arresti domiciliari.