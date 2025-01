Taranto, il TAR conferma la presidenza di Luigi Abbate: respinto il ricorso di Bitetti

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Lecce ha respinto il ricorso di Piero Bitetti contro la nomina di Luigi Abbate a presidente del Consiglio Comunale di Taranto.

Bitetti aveva chiesto l’annullamento della delibera n. 199 del 15 novembre 2024, che aveva sancito l’elezione di Abbate, sostenendo l’esistenza di irregolarità amministrative nelle procedure che avevano portato alla revoca della sua presidenza. Tra le irregolarità contestate vi erano la convocazione della Commissione Affari Generali il 7 novembre 2024, la proposta di delibera n. 263 dell’11 novembre 2024 e la mozione di revoca.

Nella sua decisione, il TAR, presieduto da Antonio Pasca, ha ritenuto che non ci fossero motivi per sospendere la delibera, fissando però un’udienza pubblica per il 9 luglio 2025, per esaminare il merito della causa. Il tribunale ha sottolineato la necessità di non compromettere l’equilibrio amministrativo in attesa della sentenza finale.

Di conseguenza, Luigi Abbate rimarrà presidente del Consiglio Comunale di Taranto fino alla decisione definitiva.

Il Comune di Taranto e l’Ufficio Territoriale del Governo, che si sono costituiti in giudizio, dovranno presentare le proprie memorie difensive prima della prossima udienza.