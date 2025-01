Allarme bomba al Tribunale di Taranto

NOTIZIE

A far scattare l’allarme nella tarda mattinata, la segnalazione di una possibile esplosione al palazzo di giustizia del capoluogo jonico, che si trova in via Marche, giunta attraverso una lettera anonima.

Sarebbe stato un funzionario a dare l’allarme, contattando il 112, dopo aver ricevuto la lettera, in cui si annunciava un’esplosione per mezzogiorno.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli artificieri, che hanno disposto l’evacuazione dello stabile e messo in sicurezza l’edificio, delimitando l’area circostante e bloccando gli accessi.

Al momento si indaga sull’attendibilità della segnalazione e sulla fondatezza della minaccia.