Massafra: sperona con l’auto l’ex compagna, arrestato un 32enne

Arrestato ieri notte a Massafra un 32enne per tentato omicidio e stalking.

L’uomo avrebbe speronato con la propria macchina l’auto dell’ex partner che si trovava sulla SS100, mandandola fuori strada e dandosi alla fuga senza prestarle soccorso; la donna successivamente è stata trasportata all’Ospedale di Castellaneta.

Dalle prime ricostruzioni dei Carabinieri pare che l’uomo non avesse accettato la fine della relazione e che, la sera precedente allo speronamento, avesse usato violenza fisica e verbale nei confronti della ex partner, vittima anche di insistenti chiamate e messaggi.

Il 32enne si trova ora agli arresti domiciliari.