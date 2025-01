Basket, ancora una sconfitta, il CJ non riesce a rialzarsi

Condividi la notizia

Il CJ Basket Taranto esce sconfitto dal Tenostatico di Canosa di Puglia. Canusium Basket vince con punteggio largo 100-58 nella 20° giornata del campionato di serie B Interregionale girone G. Terz’ultima giornata della stagione regolare prima degli incroci della seconda fase.

Rossoblu ridotti all’osso dalla partenza di Giovara e dagli infortuni che hanno costretto al forfait capitan Salerno e Gigante. Nonostante un Amorelli da 21 punti, Facciolà 16 e un encomiabile Arcangelo Sarli in doppia cifra a 45 anni, il CJ non può evitare il largo ko.

Coach Mineo vara un quintetto d’emergenza con Sarli, Amorelli, Montanaro, Facciolà e Bitetti ed in panca tutti under Virtus Taranto.

Canosa parte forte, 5-0 ma Taranto risponde con un Amorelli on fire, ben armato da Sarli, che infila 8 punti consecutivi riducendo il gap sul 10-8. Ma i padroni di casa ci mettono poco a scavare il solco, un paio di accelerate di Vernich e Gramazio, con i rossoblu che perdono qualche palla di troppo, e beccano un break tosto di 17-6 chiudendo il primo quarto sotto 27-14.

Karavdic apre le danze da tre anche a inizio secondo quarto, Jelic lo imita con un’altra tripla che segna il +19. Il CJ si disunisce, avanti e dietro, Karavdic e Galicia dominano sui due lati del campo e Taranto resta fermo ad un solo libero a segno di Facciolà sul 39-15. È Sarli a rompere la maledizione su azione per un sussulto di orgoglio rossoblu da 4-10 col canestro di Facciolà e doppia tripla di un encomiabile Sarli per Taranto che accorcia, si fa per dire, sul 44-25. Dall’altra parte però Cerruti si rimette in ritmo e Canosa riallunga prima dell’intervallo dove si arriva sul 49-27.

L’eterno Sarli ricomincia laddove aveva finito, suo il primo canestro della ripresa. Idrissou riscrive il +20. Coach Mineo continua le rotazioni, già iniziate nel primo tempo, prima con Mirabile che chiuderà a 6 punti poi con Minelli e Casalino. Karavdic riprende a tirare da ogni posizione e firma la tripla del 60-33. Canosa da fuori fa la differenza con Galicia e Vernich e rischia di doppiare Taranto che si difende come può coi canestri del solito Amorelli, Facciolà e anche Casalino chiudendo il terzo quarto sotto 69-41.

Ultimo quarto utile solo per le statistiche, di fatto garbage time già da un po’ con coach Mineo che dà spazio anche agli altri under, Petraroli ma anche Sannelli. Per Canosa l’effimera soddisfazione di arrivare a cifra tonda, 100-58 recita il tabellone alla fine. Il CJ Taranto torna in campo mercoledì in infrasettimanale al PalaMazzola contro Bari, palla a due alle ore 21.

𝐂𝐀𝐍𝐔𝐒𝐈𝐔𝐌-𝐂𝐉 𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐎 𝟏𝟎𝟎-𝟓𝟖

Canusium Basket: Karavdic 12, Monacelli 9, Jelic, Gramazio 5, Galicia 15, Vernich 9, Vita 12, Idrissou 4, Ciociola 12, Cerruti 22. All. Menduto

CJ Basket Taranto: Petraroli, Facciolà 16, Casalino 2, Minelli, Sarli 12, Montanaro, Bitetti 1, Sannelli, Amorelli 21, Mirabile 6. All. Mineo.

Arbitri: Stanzione Mario di Molfetta (BA) e Conforti Matteo di Matera.