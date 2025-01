Basket, DR1: Santa Rita ko, il derby va al Martina

Condividi la notizia

La NewGen Martina sbanca il PalaFiom e si porta a casa il derby. Successo meritato quello della compagine della Valle d’Itria, che si lascia preferire alla lunga, ma l’analisi del match non può prescindere dagli errori commessi, e dal contesto in cui il quintetto di coach Leale si è mosso per tutta la settimana che ha preceduto la partita di ieri sera.

Dopo due periodi di gioco quasi perfetti, probabilmente i migliori 20 minuti dall’inizio del campionato, chiusi con un eloquente +17 e con pregevoli medie statistiche, la squadra rientrata dall’intervallo si è sfilacciata assistendo inerme al sorpasso della NewGen Martina.

L’assenza del play Conforti, ancora alle prese con i postumi di un infortunio, e il parziale utilizzo del giovane play Bianchi che, come Arancibia, per tutta la settimana ha fatto i conti con l’influenza, hanno certamente inciso sul risultato ma non giustificano la prestazione deficitaria generale registrata nel terzo e nel quarto periodo.

La squadra ha giocato bene per metà gara subendo poi il ritorno degli ospiti, non trovando mai il bandolo di una matassa che si andava intrecciando minuto dopo minuto, conseguendo una sconfitta della quale l’intero gruppo e lo staff tecnico, faranno certamente tesoro in vista dei prossimi impegni della fase di ritorno del girone B della Divisione Regionale 1.

DIVISIONE REGIONALE 1 basket

Santa Rita Taranto 71

NewGen Martina 86

𝗔sd 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗥𝗶𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼

Sperti 2, Arancibia 22, Cianci 15, Conforti, Zicari P. 4, Mandrillo 4, Fanizzi, Bianchi 1, Di Benedetto, Moffa 9, Masciulli 14

All. Leale, ass. Zicari N. e Simonetti

Newgen Martina

Liaci 13, Prete 36, Mazzarese 12, Valzani 18, Cassano, Bonfrate, Fedele 7, Devito, Agrusta, Angelini, Marangi

All. Simeone