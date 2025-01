Futsal, la New Taranto sbatte su Pescara

Riscatto parziale per la New Taranto: nella difficile trasferta in terra abruzzese, la formazione tarantina non riesce ad andare oltre il 2-2 contro l’Academy Futsal Pescara nella 15^ giornata del campionato di Serie A2 Élite.

Al PalaRigopiano i rossoblù impattano contro i biancazzurri, ottenendo un punto che muove parzialmente la classifica.

La partita non si era incanalata nel verso giusto perché Pescara, orfana di Coco Smith per infortunio, vende ugualmente cara la pelle e mette paura alla truppa di mister Guarino. I padroni di casa passano in vantaggio con Morgado dopo soli 2’50. Un passaggio errato di Chimanguinho mette in moto il contropiede avversario, Calderolli prende il palo a porta sguarnita ma sulla respinta il capitano non sbaglia. Taranto accusa il colpo mentre aumenta l’intensità del Pescara, che trova la rete del raddoppio con Rodriguez sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il calcettista pescarese vince un paio di rimpalli e batte Lupinella per il 2-0. Mister Guarino chiede un timeout per riordinare le idee dei propri giocatori, poi al rientro un lampo di Chimanguinho permette a Taranto di rientrare in partita: Lopes riceve palla spalle alla porta, suggerimento per il pivot brasiliano che col destro batte l’estremo difensore avversario e riapre la partita, trovando il 2-1.

Nella ripresa i rossoblù partono più determinati e concentrati: Bottiglione e compagni giocano con un ritmo diverso, volenterosi di pareggiare quantomeno i conti del match. L’episodio giunge dopo 2’44: Masi rilancia ma colpisce Rodriguez, la palla finisce sui piedi di Chimanguinho che batte Cilli e trova il 2-2. La partita, adesso, è aperta: occasioni da una parte e dall’altra, con Lopes e Grandinetti pericolosi negli ionici e Masi e Morgado per gli abruzzesi. Entrambe le squadre provano a cercare il guizzo vincente, ma devono accontentarsi di un pareggio: finisce 2-2 tra Pescara e New Taranto.

Un punto per parte, utile solo per muovere leggermente la classifica: gli ionici scivolano al quinto posto in classifica a -2 dal secondo posto, occupato dall’Itria, e rinviano nuovamente l’appuntamento con la vittoria.

Nel prossimo weekend previsto un turno di stop del campionato di Serie A2 Elite: la New Taranto tornerà in campo sabato 15 febbraio, al PalaMazzola, contro l’Itria.