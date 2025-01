Il Comune di Taranto commissariato da Ferrarese per il Centro Magna Grecia. La posizione di Melucci

Le voci che si rincorrevano da giorni sul commissariamento del Comune di Taranto da parte di Massimo Ferrarese in qualità di Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo, in particolare per i ritardi dei lavori per il Centro Magna Grecia, hanno trovato conferma nel tardo pomeriggio di oggi. Riportiamo in allegato un estratto del documento che ufficializza la decisione.

Nel frattempo il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, con un cominicato, si era espresso sulla questione in questi termini:

“Data la sua ansia e i suoi poteri, è giusto che il Commissario di Governo, nonché Presidente del Comitato organizzatore, da oggi risulti l’unico responsabile di tutti i procedimenti previsti per Taranto 2026.

Dopo tutto il supporto che ha ricevuto e la crisi istituzionale che per il suo insediamento abbiamo dovuto sostenere, ci aspettavamo ben altro stile dal Commissario Ferrarese.

Tuttavia, siccome condividiamo l’obiettivo comune di arrivare preparati al meglio ai XX Giochi del Mediterraneo, pur non avendo rilevato alcun difetto né ritardo sin qui nei lavori degli uffici tecnici comunali e provinciali, lo invitiamo ad assumere direttamente nella sua agenda tutte le opere minori in origine assegnate alle stazioni appaltanti locali.

Nell’attesa che il Commissario Ferrarese voglia incontrarci per i dettagli operativi, voglia liquidare tutte le spese già anticipate dai due Enti ionici e voglia comunicarci i nuovi responsabili unici dei singoli procedimenti, gli auguriamo sinceramente un buon lavoro, faccia il bene di Taranto e lasci perdere la politica”.

A corredo della dichiarazione, sintesi del contenuto della missiva inviata al Commissario e a tutti gli organi competenti in materia, alcuni documenti da cui non emergerebbero ritardi nella realizzazione dei progetti.