Il Taranto fa i conti con lo sciopero: chi in campo al D’Angelo?

Lunedì di campionato per il Taranto, o almeno così dovrebbe essere. Lo sciopero degli over, proclamato proprio in concomitanza con la gara del “D’Angelo”, complica ulteriormente il presente del club allenato da Murgia, che per l’occasione dovrebbe affidarsi a una formazione composta per la maggior parte da giovani della Primavera. Ai tesserati che hanno aderito allo sciopero si sono inoltre aggiunti, gli indisponibili Speranza, Marong e Fiorani, bloccati dalla febbre, e Verde, che ha accusato un problema al piede.

Il tecnico jonico dovrebbe optare per un 433, che vedrebbe Caputo; tra i pali, Lenti, Locanto, Fiorentino a comporre la difesa, Vaughn; Magrì, Schirru, Pastore in mediana con Zerbo, Sacco e Zingarelli davanti. Modulo speculare per i murgiani di Di Donato, che con tutta probabilità si affiderà a Rolando, Minesso e Leonetti per portare a casa i tre punti.

Dirigerà la contesa il signor Matteo Dini, coadiuvato dagli assistenti Gheorghe Mititelu di Torino e Alberto Callovi di San Donà di Piave. Quarto assistente Enrico Eremitaggio della sezione di Ancona, fischio d’inizio alle ore 20.30.