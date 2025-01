Spacciava nelle ore di lavoro, arrestato un pregiudicato tarantino

Posted at 15:32h in by Redazione in NOTIZIE

Condividi la notizia

Arrestato un pregiudicato tarantino per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio .

L’uomo era già sotto osservazione da diversi giorni da parte dei Falchi della Squadra Mobile perché sospettato di aver avviato una proficua attività di spaccio, gestendo i contatti con i clienti tramite il proprio cellulare.

Grazie a una serie di appostamenti, la Polizia ha scoperto che il 36enne sfruttava i suoi turni di lavoro in un supermercato per portare avanti l’illecita attività. Durante il servizio, usciva spesso da una porta laterale per effettuare consegne in una strada senza uscita poco distante.

Nel corso della perquisizione del supermercato, gli agenti hanno trovato, all’interno dell’armadietto personale dell’uomo, un borsello contenente un involucro in cellophane con sette dosi di cocaina.

Successivamente, i controlli a casa del sospettato hanno portato al rinvenimento di oltre sei grammi di cocaina in pietra, un foglio manoscritto con appunti riconducibili all’attività di spaccio, 150 euro in contanti in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento della droga.

Il 36enne si trova ora agli arresti domiciliari.