Giochi del Mediterraneo, al via i lavori per la realizzazione dello Stadio del Nuoto (Video)

Sono partiti nelle scorse ore i lavori per la realizzazione del nuovo Stadio del Nuoto, opera inserita nella programmazione relativa ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Il nuovo Stadio del Nuoto, si estenderà su una superficie di 12.000 metri quadrati e ospiterà due vasche olimpioniche da 50 metri, una indoor con una tribuna per 980 spettatori e l’altra outdoor con una tribuna da 1.000 sedute, per competizioni internazionali di nuoto e pallanuoto.

La struttura che dovrebbe restare aperta tutto l’anno, così da consentire alla comunità locale di fruire della stessa, prevede anche ambulatori medico-sportivi e palestre, oltre che un bar ristoro, il tutto secondo i più avanzati accorgimenti in termini di accessibilità.

Nel video, le prime immagini dei mezzi meccanici all’opera nell’area del cantiere.