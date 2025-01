Il TFN stanga il Taranto: ancora 9 punti di penalizzazione

Ancora una penalizzazione per il Taranto. Come ampiamente annunciato, il Tribunale Federale Nazionale (TFN), ha inflitto ai rossoblu un’altra pesante penalizzazione: sono ben 9 punti da decurtare alla già martoriata classifica della compagine jonica, che passano da 3 punti a -6, per un totale di 19 punti di penalità accumulati nel corso della stagione in via di svolgimento.

Contestualmente il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato:

Salvatore Alfonso con 9 mesi di inibizione;

Mark Colin Campbell con 6 mesi di inibizione;

Massimo Giove con 9 mesi di inibizione.