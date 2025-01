Sprofondo Taranto! L’Altamura ne fa cinque a quel che resta dei rossoblu

Nessun problema per l’Altamura che nel Monday night si sbarazza del Taranto con un perentorio cinque a uno. L formazione jonica, completamente under, ci prova nei limiti del possibile, ma soccombe sotto i colpi di una squadra vera, capace già nel primo tempo di calare il poker. Di Sacco, su rigore, la rete jonica, che nel complesso non riesce a rendere meno amaro un parziale mortificante per quei pochi ancora interessati al pallone a spicchi rossoblu.

Bastano undici minuti alla Team Altamura per sbloccare la gara, grazie ad un sinistro di Leonetti che mette a segno la decima rete stagionale. Otto minuti più tardi tocca a D’Amico su calcio di rigore girffare il raddoppio, mentre tris e poker portano la firma di Mattia Rolando, che al ventitreesimo ed al trentesimo serve i colpi che mettono in ghiaccio la partita.

La reazione d’orgoglio della compagine di Murgia arriva a cinque minuti dalla fine della prima frazione, quando De Santis stende Sacco in area di rigore, per il direttore di gara ci sono gli estremi per il rigore, che lo stesso attaccante trasforma.

Nella ripresa, l’unico acuto lo regala la compagine di Di Donato, che affonda il quinto fendente con Bumbu, bravo di testa a trafiggere Caputo. Il resto serve esclusivamente alle statistiche. Il Taranto subisce la decima sconfitta consecutiva, la diciassettesima stagionale, continuando il proprio inesorabile viaggio verso gli inferi della retrocessione.