Basket DR3, Dynamic: Grottaglie corsara alla Battisti

Condividi la notizia

Reduci dalla sconfitta di Mottola, i ragazzi della Dynamic sono già tornati in campo nel recupero della gara contro Grottaglie.

Parte fortissimo la squadra di Camerino che a metà secondo quarto fa registrare un lusinghiero margine a favore che, nel momento di massimo vantaggio, arriva fino a +13. L’umidità e la scivolosità del campo costringono gli arbitri a sospendere la contesa sul 39 – 39, a tre minuti dalla sirena di chiusura del terzo quarto. Gara sospesa e trasferimento nella palestra dell’Istituto “Battisti” dove la Dynamic non riesce a trovare più il bandolo della matassa, lasciando l’iniziativa a Grottaglie che alza ritmi ed ambizioni e confeziona un ultimo periodo perfetto, chiudendo sul 49 – 59 una gara che lascia l’amaro in bocca ad Amoroso e soci, cui tocca l’arduo compito di riscattarsi già a partire dal prossimo turno di campionato.