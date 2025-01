Eccellenza, tris Massafra al Polimnia, il Manduria inguaia il Ginosa

Fine settimana agrodolce per le tarantine di Eccellenza. Vince il Massafra, che batte il Polimnia in trasferta, nel derby jonico il Ginosa soccombe sotto i colpi del Manduria.

Colpo esterno dei ragazzi di Malacari, che liquidano il Polimnia con un sonoro tre a zero. L’equilibrio dura poco più di mezz’ora con gli ospiti che sbloccano la gara al 36’ grazie ad un’autorete di Gernone. Nella ripresa il Massafra alza i ritmi del motore e raddoppia con Napolitano, al sesto minuto, chiudendo i conti al 32’ con il punto esclamativo firmato Russo. Nonostante l’ottima classifica, le acque sembrano essersi improvvisamente agitate in casa massafrese, con la società, che vista l’indisponibilità dello stadio Italia, ha manifestato il proprio disimpegno a partire dal termine della stagione in corso.

Basta un tempo invece al Manduria di Max Marsili per piegare il Ginosa nel derby tarantino. I biancoverdi dopo una partenza diesel, nella seconda frazione affondano il colpo grazie all’incornata di Chiochia al diciottesimo ed alla rasioiata sul gong di Sosa, inguaiando il Ginosa di Passariello, fermo a quota 15 punti. Restano appaiate a quota 37 invece giallorossi e biancoverdi che nel turno infrasettimanale dovranno vedersela rispettivamente con la capolista Barletta e Acquaviva. Biancazzurri di scena a Bisceglie.