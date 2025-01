Tenta di fermare i Carabinieri con il suo pittbull, arrestato per spaccio

Arrestato sabato sera a Palagiano un uomo, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante i controlli antidroga in una via del centro, i Carabinieri del posto hanno fermato un 30enne, già noto alle forze dell’ordine, che avrebbe mostrato un nervosismo tale da indurre gli agenti a procedere ad una perquisizione personale, che ha portato al ritrovamento di 8 grammi di hashish.

Successivamente, i Carabinieri hanno esteso i controlli a casa dell’uomo, il quale nel tentativo di ostacolare le operazioni, gli avrebbe aizzato contro il proprio pitbull.

Dalla perquisizione sono stati rinvenuti due involucri in cellophane contenenti alcune dosi di cocaina, strumenti per il confezionamento della droga e circa 930 euro in banconote di piccolo e medio taglio, probabile ricavo dell’attività di spaccio.

Il ragazzo si trova ora nel carcere di Taranto.