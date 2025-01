Violazione di sigilli ed evasione: cinque denunce nel rione Tamburi

Denunciate quattro persone per il reato di violazione di sigilli ed una per evasione.

Dopo gli arresti della scorsa settimana in un circolo di via Machiavelli, dove si spacciava droga, i Falchi della Squadra Mobile hanno continuato a monitorare l’area nel quartiere Tamburi, scoprendo che il locale, sottoposto a sequestro, era stato riaperto illegalmente e aveva ripreso l’attività di spaccio.

Un 50enne tarantino è stato colto sul fatto mentre, alla vista degli agenti, cercava di disfarsi di alcune dosi di cocaina provando a buttarle nel water. L’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel circolo erano presenti anche altre tre persone, poi identificate e denunciate per il reato di violazione di sigilli.

Durante la perquisizione, alcuni giovani si sarebbero avvicinati al locale con l’intento di acquistare droga; tra loro anche un 24enne agli arresti domiciliari, che è stato denunciato per evasione.