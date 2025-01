Cj Basket, il cuore non basta, Bari si prende il derby

Il giovanissimo Cj sceso sul parquet del PalaMazzola in occasione della sfida contro la Tecnoeleva Adria Bari lotta con ardore ma esce sconfitto per 61-94 nel turno infrasettimanale valido per la 21° giornata del campionato di serie B Interregionale girone G, penultima della prima fase prima degli incroci con l’altro girone.

Risultato e punteggio che contano il giusto ai fini statistici di una partita segnata prima della palla a due. Ma che Taranto ha onorato al meglio delle sue possibilità, delle sue forze. Senza Gigante e Salerno la squadra di coach Mineo infarcita di under della Virtus ha tenuto testa oltre l’intervallo all’Adria Bari. Encomiabile il secondo quarto dei rossoblu che sotto di 20 hanno piazzato un break di 17-0 rimettendo quasi in parità la partita. Accanto ai soliti Facciolà 24 punti, e Amorelli 21 hanno trovato spazio la grinta di Bitetti e poi lo stuolo di terribili under della Virtus Taranto, tutti a referto, ben 8, con la prestazione di Mirabile che spicca dall’alto della doppia cifra sfiorata a quota 8.

Domenica intanto si torna in campo, a Termoli si chiude la prima fase del campionato di serie B Interregionale.

𝐂𝐉 𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐎-𝐓𝐄𝐂𝐍𝐎𝐄𝐋𝐄𝐕𝐀 𝐁𝐀𝐑𝐈 𝟔𝟏-𝟗𝟒

CJ Basket Taranto: Petraroli, Voltasio, Cito, Facciolà 24, Casalino 2, Minelli, Sarli ne, Montanaro 4, Bitetti 2, Sannelli, Amorelli 21, Mirabile 8. All. Mineo

Tecnoeleva Adria Bari: Guerrieri 3, Pelucchini, Traore 11, Mele 7, Diomede 2, Squicciarini 2, Lupo 2, Callara 15, Preite 7, Anibaldi 26, Tartamella 19. All. Console.

Arbitri: Laveneziana Lino di Monopoli (BA) e Galieri Davide di Termoli (CB)