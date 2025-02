Ritorna a spacciare nella sua enoteca, arrestato 34enne

in NOTIZIE

Arrestato un pregiudicato tarantino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 34enne era tenuto sotto controllo da parte dei Falchi della Squadra Mobile per il sospetto che avesse ripreso l’attività di spaccio all’interno di un’enoteca in via Duca di Genova, nella quale era già stato arrestato nel 2023 per lo stesso motivo.

I poliziotti avevano notato un frequente via vai sospetto di giovani, in gran parte stranieri, soprattutto nelle ore serali.

Dalla perquisizione della vineria, sono stati rinvenuti un involucro con circa 7 grammi di hashish, 5 stecchette della stessa sostanza e un bilancino funzionante, che erano nascosti dietro il cassetto del registratore di cassa.

Nella parte posteriore di un pannello in legno avvitato ad una parete, c’era poi una busta con altri 30 grammi di hashish.

Durante i controlli, alcuni presunti acquirenti si sarebbero anche recati all’interno del locale per chiedere la droga e uno di questi avrebbe insistito per acquistare la dose, nonostante i poliziotti avessero dichiarato la propria identità.

Il 34enne si trova ora agli arresti domiciliari.