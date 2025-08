Bitetti revoca le dimissioni e partecipa al vertice al Mimit

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha appena protocollato la revoca delle dimissioni presentate lunedì scorso e questo pomeriggio sarà presente al Mimit per partecipare al vertice sull’ex Ilva convocato dal ministro Adolfo Urso. Lo riferisce l’AGI, spiegando che la decisione è maturata nelle ultime ore, alla luce della necessità di garantire la presenza della città al tavolo ministeriale sul futuro dell’acciaieria.

Le dimissioni erano arrivate dopo le contestazioni da parte di alcuni gruppi ambientalisti e le forti tensioni interne alla maggioranza di centrosinistra sul nodo dell’accordo di programma per la decarbonizzazione. Proprio per questo, ieri era stata annullata la seduta del Consiglio comunale che avrebbe dovuto esprimere un mandato politico sul documento.

Secondo quanto riportato da AGI, oggi non ci sarà alcuna firma dell’accordo da parte delle istituzioni locali, con Regione Puglia e Provincia di Taranto che hanno già dichiarato di non essere nelle condizioni di procedere. Intanto è in corso a Taranto una riunione della maggioranza consiliare.

Notizia in aggiornamento