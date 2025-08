Ex Ilva, il decreto ora è legge. Bitetti ritira dimissioni e va al Mimit. Aggiornamento al 12 agosto

La Camera approva in via definitiva il decreto ex Ilva: 200 milioni per la continuità produttiva e nuove norme per la transizione. A Roma il sindaco di Taranto, Bitetti, dopo aver revocato le dimissioni, annuncia battaglia al tavolo ministeriale e chiede più tempo per presentare un piano alternativo. Intanto la maggioranza consiliare lo invita a restare in carica e propone una riconversione sostenibile con la chiusura dell’area a caldo.

Il servizio di Dario Murri