Ex Ilva, via libera della Camera, il decreto è legge

Via libera definitivo al decreto ex Ilva: la Camera ha approvato il testo con 139 voti favorevoli, 85 contrari e 5 astenuti. Il provvedimento, già passato al Senato, diventa legge. Prevede 200 milioni di euro per la continuità produttiva degli stabilimenti, la manutenzione e la sicurezza degli impianti, oltre a nuove regole per la realizzazione degli impianti di preridotto, ora fuori dal PNRR e finanziati dal Fondo di Coesione.