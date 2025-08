Ex Ilva, Emiliano: “Quasi impossibile firmare”

Condividi la notizia

Alla vigilia del vertice al Mimit sull’accordo istituzionale di programma per la decarbonizzazione dell’ex Ilva, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso forti riserve sulla possibilità di firmare il documento nella giornata del 31 luglio. In un’intervista rilasciata a Telenorba, ripresa in alcuni passaggi da AGI, ha dichiarato:

“Dobbiamo anzitutto fare il punto della situazione, io vado lì prima di tutto a parlare con il ministro e a cercare di capire in che maniera far riprendere questa trattativa. È difficile che si possa firmare, direi quasi impossibile. Dobbiamo far vedere la bozza dell’accordo definitivo ai partiti del centrosinistra.”

Emiliano ha criticato la mancanza di coesione nella coalizione:

“Quando Bitetti fu eletto, io dissi che a Taranto avremmo verificato se la coalizione di centrosinistra era in grado di governare l’Italia. Ovviamente, inutile dire che le contrapposizioni tra il Pd, che sta sostenendo la mia azione, e i Verdi e il M5S non depongono bene da questo punto di vista se la presunta coalizione non riesce a definire un piano comune per gestire Taranto.”

Il governatore ha poi sottolineato la necessità di assumersi responsabilità politiche chiare, anche su scelte radicali:

“Potrebbe anche essere per assurdo, l’ho detto mille volte, decidere che l’impianto va chiuso – ma che almeno lo si dica in maniera unitaria e che ci sia un piano. Non possiamo giocare a far chiudere Taranto per implosione, mettendo delle condizioni insormontabili che poi arrivano a questo.”

Emiliano ha infine criticato l’atteggiamento ambiguo del Movimento 5 Stelle:

“In sede locale sono contrarissimi alla firma dell’accordo di programma – ha poi rilevato Emiliano sul M5S –, in sede nazionale, diciamo tra virgolette, tacciono. È chiaro che per noi questa solitudine si moltiplica se non c’è una posizione chiara dei partiti nazionali su una vicenda che è nazionale.”