Ex Ilva, il presidente della Provincia di Taranto: “Non firmo un accordo che non ho mai visto”

Condividi la notizia

“Io domani non sono nelle condizioni di firmare l’accordo istituzionale di programma sulla decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto.” Così il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia AGI, che riportiamo, alla vigilia del vertice convocato oggi al Mimit dal ministro Adolfo Urso.

All’incontro, previsto alle 16.00, partecipano Regione Puglia, Comune di Statte e Autorità portuale del Mar Ionio. Incertezza per quanto riguarda il Comune di Taranto, con il sindaco Piero Bitetti al momento dimissionario.

“Non mi hanno inviato nessuna bozza di accordo e quindi non so cosa dovrei firmare – dichiara Palmisano – Inoltre, non è assolutamente opportuno firmare in assenza del sindaco di Taranto, anche perché la maggioranza del Consiglio comunale di Taranto ha dato ieri un indirizzo chiaro con un comunicato dichiarando di non firmare nessun accordo. Quindi la maggioranza eletta democraticamente. Infine – ha aggiunto Palmisano – non ho una copertura politica. Ce l’ho parzialmente del mio partito, il Pd, mentre tutti i partiti del campo largo sono completamente silenti. Non solo parlo per me, ma domani non sono assolutamente nelle condizioni di firmare nulla. E oltre a tutti questi dubbi, e cioè che non solo non è opportuno politicamente firmare un documento senza il sindaco di Taranto e con un comunicato stampa della maggioranza che dice non firmare, dopo aver sentito alcuni avvocati amministrativisti abbiamo anche quelli relativi alla validità di questo documento dell’accordo proprio perché manca il Comune di Taranto. Ma ribadisco: io non ho avuto nulla – conclude Palmisano -. Esiste una bozza? Io a oggi non ho avuto nulla e domani, dico domani, non solo assolutamente nelle condizioni di firmare alcunché”.